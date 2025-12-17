Новый год-2026
17 декабря 2025

Россия обрела надежного союзника в ситуации с замороженными активами

Китай выступил против использования Евросоюзом замороженных активов России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Власти Китая решили поддержать Россию в ситуации с замороженными активами. Как заявил представитель Министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь, Пекин выступает против любых односторонних действий, нарушающих международное право, передает РИА Новости.

Китай выступает против односторонних санкций, нарушающих международное право и не санкционированных Советом Безопасности ООН, — подчеркнул дипломат.

Ранее сообщалось, что США оказывают на европейские страны сильное давление, чтобы те отказались от идеи изъятия российских активов для помощи Украине. Аналитики уточнили, что из-за действий Вашингтона Италия, Мальта, Болгария и Чехия перестали поддерживать экспроприацию замороженных средств.

До этого стало известно, что рейтинг бельгийского депозитария Euroclear может понизиться из-за возможных проблем с ликвидностью, связанных с передачей Украине кредита из российских активов. Агентство Fitch Ratings уже поместило Euroclear Bank в список рейтингового наблюдения «Негативный».

