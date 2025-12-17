Новый год-2026
Рейтинг Euroclear может обрушиться из-за конфискации российских активов

Fitch Ratings: конфискация активов РФ может вызвать понижение рейтинга Euroclear

Рейтинг бельгийского депозитария Euroclear может понизиться из-за возможных проблем с ликвидностью, связанных с передачей Украине кредита из российских активов, заявили аналитики агентства Fitch Ratings. Они уже поместили Euroclear Bank в список рейтингового наблюдения «Негативный», передает ТАСС.

По словам экспертов, такое решение вызвано возросшими рисками для компании из-за планов Европейской комиссии использовать замороженные активы Центробанка РФ для «репарационного кредита» для Украины. Кроме того, риски связаны с принятым странами ЕС решением о заморозке российских активов в бессрочном режиме вместо механизма продления два раза в год, уточнили аналитики.

Ранее журналист Роман Маркелов выразил мнение, что возможное решение Московского арбитражного суда в пользу ЦБ РФ по иску против Euroclear может открыть сезон охоты на активы Евросоюза в других странах. По его словам, это создаст важный юридический прецедент для международного права.

До этого стало известно, что руководство Великобритании в контактах с ЕС предпринимает активные попытки добиться изъятия замороженных российских активов. Как отметили в Службе внешней разведки РФ, речь идет о средствах, размещенных в Euroclear.

