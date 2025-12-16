Новый год-2026
«Сезон охоты»: эксперт раскрыл, чем обернется иск ЦБ к Euroclear для ЕС

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Возможное решение Московского арбитражного суда в пользу Центробанка России по иску против международного клирингового центра Euroclear может открыть сезон охоты на активы Евросоюза в других странах, высказал мнение журналист Роман Маркелов в публикации для «Российской газеты». По его словам, это создаст важный юридический прецедент для международного права.

Как отметил Маркелов, европейские институты, скорее всего, проигнорируют вердикт российского суда, как это произошло с блокировкой российских резервов. Однако положительное решение, даже неисполненное в Европе, станет юридическим основанием для ответных мер в третьих странах.

Положительное решение Московского арбитражного суда теоретически позволит открыть сезон охоты на европейские активы в других странах, — отметил он.

Эксперт полагает, что это позволит России инициировать процедуры по аресту европейских активов на территории дружественных государств. Под таким давлением риторика европейских лидеров, по его мнению, может быстро смениться на прагматичную и вынудить их искать компромисс.

Ранее Центральный банк России подал иск к международному клиринговому центру Euroclear на сумму свыше 18,1 трлн рублей. Исковое заявление было принято к рассмотрению судебным органом 12 декабря 2025 года.

