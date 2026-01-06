Атака США на Венесуэлу
06 января 2026 в 04:11

Минздрав назвал средний возраст рождения ребенка в России

06 января 2026 в 04:11

Средний возраст рождения первого ребенка в России приближается к 26 годам, рассказала РИА Новости Главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью Минздрава Наталия Долгушина. Она также отметила риски, которые несет «отсроченное» материнство для репродуктивного здоровья женщин.

Эксперт добавила, что сегодня в стране большое внимание уделяется профилактике. Ежегодные осмотры охватывают 97% подростков, а с 2024 года стартовала масштабная диспансеризация взрослых. За 10 месяцев 2025 года ее уже прошли почти 13 млн человек, и у большинства проблем не выявлено.

Долгушина уточнила, что откладывание беременности и родов на более поздний возраст, нежели 26 лет, приводит к ухудшению репродуктивного здоровья и увеличивает риск бесплодия. При этом, по Минздрава, уровень женского бесплодия за последнее десятилетие не вырос, а его более частая диагностика объясняется активностью женщин в вопросах профилактического медобследования.

Ранее стало известно, что будущим матерям могут расширить поддержку. Председатель комиссии Общественной палаты (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко призвал скорректировать единое пособие для беременных, разрешив тратить часть средств исключительно на здоровое питание.

