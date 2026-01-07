Атака США на Венесуэлу
07 января 2026 в 16:14

Вулин раскрыл, кто контролирует Украину в противостоянии с Россией

Вулин: Запад натравливает украинцев на Россию для ее истощения

Александр Вулин Александр Вулин Фото: Eduardo Parra/Keystone Press Agency/Global Look Press
Украинский кризис полностью контролируется Западом, который использует украинцев в качестве инструмента для давления на Россию, заявил бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин в интервью ТАСС. Он подчеркнул, что поставки оружия и разведданных осуществляются жестко и целенаправленно, а не стихийно. Однако, заявил он, одержать победу над такой ядерной державой, как Россия, невозможно.

Запад все это прекрасно контролирует и надеется, что, натравливая украинцев на Россию, сможет ее истощить. <...> Если кто-то не понимает, что ядерную державу невозможно победить, значит, он либо сумасшедший, либо намеренно преследует конкретную цель, — высказался Вулин.

Ранее президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера заявил, что государства континента сохраняют принципиально нейтральную позицию в отношении украинского кризиса. Так он ответил на западные упреки в недостаточной поддержке Киева, подчеркнув, что африканские страны не планируют уступать внешнему давлению.

Кроме того, американские журналисты сообщают, что в последние недели Украина столкнулась с кризисом управления. По их данным, вакуум власти наблюдается на фоне масштабных отключений электричества, а отсутствие ключевых политиков в кабинете министров затрудняет принятие необходимых решений в кризисные моменты.

Александр Вулин
Сербия
Россия
Запад
Украина
