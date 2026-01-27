Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 14:33

Экс-вице-премьер Сербии сравнил ситуацию в Косово с ружьем Чехова

Вулин заявил о неизбежности конфликта в Косово из-за поставок оружия с Запада

Александр Вулин Александр Вулин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Усиленная милитаризация Косово при поддержке Запада представляет собой «ружье Чехова», которое непременно выстрелит, заявил основатель партии «Движение социалистов» и бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин в беседе с РИА Новости. Он провел аналогию с известным драматургическим принципом, согласно которому оружие, появившееся в первом акте, неизбежно выстрелит в финале.

Если вы снабжаете шиптари, это термин для обозначения косовских албанцев, оружием в первом акте, в третьем оно обязательно выстрелит, — сказал Вулин.

По словам политика, угроза безопасности Сербии исходит не только от наращивания военного потенциала в Косово. Он обратил внимание на то, что страна полностью окружена государствами — членами НАТО, настроенными недружелюбно, что сближает позиции Белграда с ситуацией вокруг России.

Бывший вице-премьер подчеркнул, что, согласно международным соглашениям, на территории Косово и Метохии не может быть собственной армии, кроме контингентов KFOR, ООН или НАТО. Однако, по его оценке, созданные Силы безопасности Косово являются полноценной армией, вооруженной Западом исключительно для противостояния с сербами.

Ранее Вулин заявил, что санкции США против сербской компании NIS представляют собой целенаправленную атаку Вашингтона на его страну, а не являются следствием действий России. По его словам, сербы не должны злиться на Москву, так как причиной ограничений является сознательная политика американской администрации.

Сербия
Косово
Запад
Александр Вулин
