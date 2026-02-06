Зимняя Олимпиада — 2026
Новичок «Факела» ответил, какой европейский чемпионат мог бы выиграть клуб

Футболист Гнапи: «Факел» мог бы выиграть чемпионат Косово

Матч ФК «Краснодар» (Краснодар) и ФК «Факел» (Воронеж) Матч ФК «Краснодар» (Краснодар) и ФК «Факел» (Воронеж) Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Воронежский футбольный клуб «Факел» мог бы выиграть чемпионат Косово, считает новый игрок команды Аксель Гнапи. В разговоре с Metaratings он отметил, что дает осторожную оценку, так как в соревновании участвуют сильные клубы.

О первом месте говорю, потому что сейчас играю за «Факел» и хочу вывести свою команду на вершину. Но учитывайте, что местные клубы пробиваются в еврокубки или по меньшей мере успешны в квалификации еврокубков, — рассказал Гнапи.

Футболист подчеркнул, что лигу Косово часто недооценивают. По его словам, это сложное соревнование.

Ранее сообщалось, что Игорь Шалимов покинул должность главного тренера воронежского ФК «Факел» — его назначили главным тренером «Факела» в апреле 2025 года. Отмечается, что решение было принято по обоюдному согласию сторон.

