«Не уверен»: Пашинян обратился к гражданской жене после расставания

Премьер-министр Армении Никол Пашинян извинился перед своей гражданской женой Анной Акопян в Telegram-канале. Накануне она сообщила о расставании с политиком.

С уважением отношусь к решению Анны. Последние 30 лет она была рядом во все трудные времена, моим убежищем и опорой. Не уверен, что был таким же. Возможно, я причинил ей еще больше горечи, за что прошу прощения, — подчеркнул Пашинян.

Ранее Акопян призвала общественность проявлять сдержанность и корректность во время обсуждения темы ее расставания с Пашиняном. У пары четверо детей — три дочери и сын.

До этого Пашинян снял видео, которое сопровождалось песней Олега Газманова «Дождись» в исполнении группы Uma2rman. Политик опубликовал ролик, где видно, как он сидит у окна предполагаемого отеля в Санкт-Петербурге. Напротив виднелся Исаакиевский собор и площадь. Для съемки политик нарядился в черную шляпу, белую рубашку, темные брюки и винного цвета галстук. В конце ролика Пашинян сложил руки в сердечко и показал его подписчикам. За окном было пасмурно, а внизу стояла машина ДПС.