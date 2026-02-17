Зимняя Олимпиада — 2026
17 февраля 2026 в 10:14

Жена премьера Армении рассказала о завершении их гражданского брака

Никол Пашинян и его супруга Анна Акопян Никол Пашинян и его супруга Анна Акопян Фото: Михаил Метцель/ РИА Новости/ТАСС/POOL
Спутница премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян сообщила в Facebook (деятельность в РФ запрещена), что их гражданский брак завершен. В связи с этим она попросила общественность проявлять сдержанность и корректность во время обсуждения указанной темы.

Дорогие соотечественники, сообщаю, что мой гражданский брак с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном завершен, — отметила она.

По данным местных Telegram-каналов, Пашинян и Акопян официально зарегистрировали свои отношения в ЗАГСе. У них четверо детей — три дочери и сын.

До этого рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) заявил, что не поздравил свою жену Оксану Самойлову с Днем святого Валентина 14 февраля. Артист добавил, что они общаются только «по детям».

Ранее юрист по семейным делам и бракоразводным процессам Анна Штейнфельд заявила, что заключение брачного договора позволит минимизировать наследственные риски в случае раздела имущества. Кроме того, по ее словам, документом предусмотрена компенсация для лиц в декретном отпуске.

Никол Пашинян
разводы
жены
Армения
