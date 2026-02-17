Жена премьера Армении рассказала о завершении их гражданского брака

Спутница премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян сообщила в Facebook (деятельность в РФ запрещена), что их гражданский брак завершен. В связи с этим она попросила общественность проявлять сдержанность и корректность во время обсуждения указанной темы.

Дорогие соотечественники, сообщаю, что мой гражданский брак с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном завершен, — отметила она.

По данным местных Telegram-каналов, Пашинян и Акопян официально зарегистрировали свои отношения в ЗАГСе. У них четверо детей — три дочери и сын.

