16 февраля 2026 в 06:30

Юрист объяснила, почему стоит заключать брачный договор

Юрист Штейнфельд: брачный договор защитит от наследственных рисков

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Заключение брачного договора позволит минимизировать наследственные риски в случае раздела имущества, заявила NEWS.ru юрист по семейным делам и бракоразводным процессам Анна Штейнфельд. Кроме того, по ее словам, документом предусмотрена компенсация для лиц в декретном отпуске.

Брачный договор обязательно знаменует развод — глубокое заблуждение. На самом деле он может обезопасить вас относительно личного, ипотечного или совместного имущества. Также по его условиям можно получить компенсацию в декрете или в случае наступления определенных событий, включая болезни и уход за ребенком с особенностями. Он помогает сразу же до наступления конфликтов определить брачное и личное имущество или равный ему вклад в общие сбережения, а также кому и в каком объеме они достанутся, предотвращая наследственные риски, — пояснила Штейнфельд.

Она подчеркнула, что брачный договор предотвратит участие в бизнесе нежелательных лиц и защитит финансовые ресурсы компании. Кроме того, по словам юриста, этот документ поможет избежать длительных и непредсказуемых судебных разбирательств.

Ранее адвокат Галина Шидловская заявила, что брачный договор теряет свою силу, если его заключили фиктивно. По ее словам, документ также недействителен, если не соответствует законодательным требованиям.

