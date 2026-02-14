Джиган рассказал, поздравил ли он Самойлову с 14 февраля Джиган не поздравил Оскану Самойлову с Днем святого Валентина

Рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) заявил корреспонденту NEWS.ru, что не поздравил свою жену Оксану Самойлову с Днем святого Валентина 14 февраля. В рамках шоу «Праздник для всех влюбленных» в Государственном Кремлевском Дворце с участием телеканала «МУЗ-ТВ», артист добавил, что они общаются только «по детям».

Нет, не поздравил. Общаемся только по детям, — заявил Джиган.

Ранее Самойлова пожаловалась на отсутствие эмпатии у главы семейства. По ее словам, от сложного характера Джигана страдают и дети, особенно старшая дочка Ариела. Инфлюенсер заявила, что в семейной жизни ей не хватает тепла, внимания и душевной близости, которых она так и не получила от мужа.

До этого адвокат Сергей Жорин сообщил, что в 2020 году рэпер Джиган подписывал брачный договор в «уязвимом состоянии». По его словам, тогда артист принимал лекарства и проходил лечение. Сейчас Джиган пытается оспорить этот брачный договор и добиться его признания недействительным. Согласно документу, все совместно нажитое имущество после развода должно было отойти его супруге.