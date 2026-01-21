Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
21 января 2026 в 13:14

Джиган нашел способ оспорить брачный договор, речь идет о здоровье рэпера

Адвокат Жорин: Джиган подписывал брачный договор в уязвимом состоянии

Джиган Джиган Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В 2020 году рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вейнштейн) подписывал брачный договор в «уязвимом состоянии», сообщил NEWS.ru его адвокат Сергей Жорин. По его словам, тогда артист принимал лекарства и проходил лечение.

Многие помнят, что в 2020 году Денис пережил тяжелый период, связанный с психоэмоциональным кризисом и госпитализацией. <...> В период после госпитализации Денис находился в уязвимом состоянии, сопровождался и поддерживался близкими. Именно в этот период по инициативе супруги были подписаны отдельные документы, о содержании и правовых последствиях которых мой доверитель узнал только в связи с бракоразводным процессом, — указал Жорин.

Сейчас Джиган пытается оспорить этот брачный договор и добиться его признания недействительным. Согласно документу, все совместно нажитое имущество после развода должно было отойти его супруге, модели Оксане Самойловой. Представители рэпера настаивают на равном разделе совместного имущества.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что у Джигана есть возможность оспорить брачный договор. Для этого потребуется медицинское заключение, которое подтвердит его недееспособное состояние в момент подписания документа. Эксперт отметил, что иск артиста не стал чем-то экзотическим для судебной практики, однако для его удовлетворения нужны серьезные доказательства.

До этого актриса Анна Калашникова сообщила, что рэпер и Самойлова встретили новогодние праздники в Дубае. По ее словам, пара с детьми проживала на одной вилле, хотя на публике появлялась порознь.

Джиган
рэперы
разводы
брачные договоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Адвокат ответил на вопрос о судьбе детей Джигана и Самойловой после развода
Бывшую тещу Абрамовича заметили на свидании с 94-летним мужем-миллиардером
Иноагент не смог оспорить свой статус в суде
Врач ответил, когда завершится всплеск заболеваемости ОРВИ и гриппом
В США опровергли разработку планов по захвату Гренландии
Названы испанские клубы, которые точно не пригласят Карпина
В ООН поставили точку в вопросе принадлежности Гренландии
Коммунальная авария оставила без воды несколько сотен домов в Томске
Экс-вице-мисс планеты получила тюремный срок за мошенничество
Фон дер Ляйен пообещала «подогреть» Гренландию в отместку Трампу
В Азербайджане спрогнозировали нефтяной бум
Момент обрушения крыши в ТЦ Новосибирска попал на видео
Ученые раскрыли, когда на небе можно будет увидеть уникальный парад планет
Женщину спасли из-под завалов после ЧП в Новосибирске
В Госдуме предложили разместить на бутылках с алкоголем пугающие картинки
Спасатели приступили к срочному поиску человека после ЧП в Новосибирске
В Кремле раскрыли, какую проблему обсудит Путин с правительством
Американист ответил, что грозит отказавшимся войти в Совет мира странам
В Кремле рассказали о работе над обращениями граждан с прямой линии Путина
Кремль анонсирует встречу Путина с представителями США
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.