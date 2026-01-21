Джиган нашел способ оспорить брачный договор, речь идет о здоровье рэпера

В 2020 году рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вейнштейн) подписывал брачный договор в «уязвимом состоянии», сообщил NEWS.ru его адвокат Сергей Жорин. По его словам, тогда артист принимал лекарства и проходил лечение.

Многие помнят, что в 2020 году Денис пережил тяжелый период, связанный с психоэмоциональным кризисом и госпитализацией. <...> В период после госпитализации Денис находился в уязвимом состоянии, сопровождался и поддерживался близкими. Именно в этот период по инициативе супруги были подписаны отдельные документы, о содержании и правовых последствиях которых мой доверитель узнал только в связи с бракоразводным процессом, — указал Жорин.

Сейчас Джиган пытается оспорить этот брачный договор и добиться его признания недействительным. Согласно документу, все совместно нажитое имущество после развода должно было отойти его супруге, модели Оксане Самойловой. Представители рэпера настаивают на равном разделе совместного имущества.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что у Джигана есть возможность оспорить брачный договор. Для этого потребуется медицинское заключение, которое подтвердит его недееспособное состояние в момент подписания документа. Эксперт отметил, что иск артиста не стал чем-то экзотическим для судебной практики, однако для его удовлетворения нужны серьезные доказательства.

До этого актриса Анна Калашникова сообщила, что рэпер и Самойлова встретили новогодние праздники в Дубае. По ее словам, пара с детьми проживала на одной вилле, хотя на публике появлялась порознь.