20 января 2026 в 11:55

Юрист ответил, есть ли у Джигана шанс оспорить брачный договор

Юрист Русяев: у Джигана есть шанс оспорить брачный договор с медзаключением

Джиган Джиган Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
У рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вейнштейн) есть шанс оспорить брачный договор с помощью медицинского заключения, подтверждающего его недееспособное состояние на момент подписания документа, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. Он отметил, что иск артиста не является экзотикой для судебной практики, но требует серьезных доказательств.

История с иском Джигана к его супруге блогеру Оксане Самойловой укладывается в очерченные рамки семейного и гражданского права. Сам по себе факт подачи иска о признании брачного договора недействительным не выглядит экзотикой. Закон прямо допускает такую возможность, но делает это через сложный механизм доказывания. Шанс на признание брачного договора недействительным существует лишь при наличии доказанной совокупности обстоятельств. Первый возможный вектор оспаривания связан с положениями статей 177–179 ГК РФ. Речь идет не о жизненных трудностях в браке в целом, а о неспособности понимать значение своих действий, введении в заблуждение или подписании документа под давлением. Такие доводы никогда не принимаются на уровне слов. Суду нужны медицинские документы, — пояснил Русяев.

По его словам, для оспаривания потребуется доказать дефекты воли на момент подписания или крайне неблагоприятное положение одного из супругов. Он добавил, что нотариальное удостоверение документа усиливает его позицию, так как подтверждает осознание сторонами последствий.

Брачный договор в России рассматривается как разновидность гражданской сделки, потому действует презумпция его действительности. Нотариальное удостоверение усиливает позицию договора, поскольку фиксирует, что стороны осознавали юридические последствия подписываемого документа. Чтобы эту конструкцию разрушить, истцу требуется доказать либо дефекты воли при заключении сделки, либо такой перекос в распределении имущества, при котором один из супругов фактически утрачивает экономическую связь с совместно нажитым, — резюмировал Русяев.

Ранее суд отказался расторгать брак Самойловой и Джигана. На заседание явились только представители сторон. Рэпер подал иск о признании недействительным брачного договора, который супруги подписали в 2020 году. По этому документу все совместно нажитое имущество в случае развода переходит Самойловой.

