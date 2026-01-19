Атака США на Венесуэлу
19 января 2026 в 16:44

Оксана Самойлова и Джиган не смогли развестись

Джиган и блогер Оксана Самойлова Джиган и блогер Оксана Самойлова Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Суд отказался расторгать брак блогера Оксаны Самойловой и рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вейнштейн), сообщил Telegram-канал Mash. На заседание явились только представители сторон.

Исполнитель подал иск о признании недействительным брачного договора, который супруги подписали в 2020 году. По этому документу все совместно нажитое имущество в случае развода переходит Самойловой.

Представители артиста утверждают, что договор был подписан, когда он находился на лечении в реабилитационном центре, и сейчас он намерен оспаривать документ в судебном порядке. Стороны ожидают даты следующего слушания, где будет рассмотрен иск о брачном контракте.

Ранее старшая дочь Джигана и Самойловой Ариела впервые представила родителям своего молодого человека. Встреча состоялась в новом выпуске реалити-шоу «Быть Джиганом и Оксаной» во время семейной рыбалки в Карелии.

Пятилетний сын Самойловой и Джигана Давид между тем заявил, что в будущем у него будет две жены, потому что он не может выбрать между двумя девочками. Его мать также отметила, что он единственный из детей в семье, кто любит сцену и популярность.

