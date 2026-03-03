Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 19:00

Чистые окна без разводов — простой способ с перекисью, который экономит силы и время

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Каждая хозяйка сталкивается с проблемой пятен и разводов на стеклах. Традиционные методы, вроде газет или уксуса, часто оставляют неприятные следы или резкий запах. Существует более безопасный и эффективный способ, который позволяет добиться идеально чистых окон без лишних усилий.

Для этого подойдет обычная перекись водорода — доступное аптечное средство, практически не имеющее запаха и не повреждающее стекло. Сначала вымойте окна привычным способом с водой и моющим средством. Затем возьмите мягкую ткань, слегка смочите ее перекисью и аккуратно протрите поверхность стекла. Все — блестящие окна без разводов готовы! Обязательно надевайте перчатки для защиты рук. Этот метод экономит силы, исключает риск царапин от газет и не оставляет неприятного запаха, обеспечивая чистоту и прозрачность стекол за считаные минуты.

Ранее сообщалось, что иногда даже дорогие порошки не справляются с пятнами и неприятными запахами, а результат стирки разочаровывает. Я давно использую простые домашние средства, которые стоят копейки, но работают не хуже магазинной химии.

Проверено редакцией
стекла
разводы
советы
домохозяйства
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто эмоциональное состояние Джабраилова перед самоубийством
В Федерации футбола США раскрыли отношение к участию Ирана в ЧМ-2026
Захарова пошутила о вербовке в финскую разведку
Российский дипломат обвинил МАГАТЭ в бездействии на фоне ударов по Ирану
Ситуация в Дубае, будущее ключевой ставки в РФ: что будет дальше
«Деньги идут бесконтрольно»: в ГД оценили стремление Зеленского к миру
«Право на самооборону»: в Катаре оценили свою позицию по отношению к Ирану
В Иране исключили утечку радиации после удара по Натанзу
Дипломат раскрыл, пустит ли Иран инспекции на свои ядерные объекты
Стало известно, сколько ударов нанесли ВС США по Ирану за два дня
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
«Ситуация подтвердила»: Захарова обвинила коллективный Запад во лжи
В МИД России дали совет россиянам по поездкам на Ближний Восток
Взрывы прогремели в Дубае
США закрыли посольство в Ливане
Спецборт МЧС РФ прибыл в Азербайджан, чтобы забрать вернувшихся из Ирана
Дрон сдетонировал рядом с жительницей Белгородской области
Раскрыто оружие «возмездия» Ирана для военных баз США
Россию объявили победителем в войне США с Ираном
В Госдуме назвали условие для завершения конфликта на Украине
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.