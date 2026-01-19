Атака США на Венесуэлу
Как убрать царапины с очков: спасаем оптику и глаза подручными средствами

Как удалить царапины с очков — полезные советы для сохранения оптики Как удалить царапины с очков — полезные советы для сохранения оптики Фото: Shutterstock/FOTODOM
Поцарапанные очки доставляют немало неудобств и ухудшают качество зрения. Как убрать царапины с очков: для этого подходят несколько домашних методов — обработка мягкой зубной пастой, содовая паста, специальные полироли или автомобильный воск, но важно понимать, что подобные приемы только маскируют небольшие дефекты, делая их почти незаметными. При глубоких повреждениях оптимальное решение — обратиться к мастеру или заказать новые линзы.

Почему появляются царапины на очках

Главная причина — несоблюдение правил хранения и неаккуратная эксплуатация. Оптика страдает при контакте с твердыми объектами, при ношении без футляра в сумке или кармане, после падений, при использовании неподходящих материалов для протирки. Даже размещение очков на грубых поверхностях вроде стола может оставить микроповреждения на стеклах.

Линзы или оправа — что чаще страдает

Именно линзы подвергаются большему риску, ведь они постоянно контактируют с разными материалами во время очистки и при соприкосновении с окружающими предметами. Поврежденная поверхность стекол ухудшает прозрачность, создает помехи для четкого восприятия и вызывает усталость глаз. Защитные слои покрытия также разрушаются, теряя способность отражать вредное излучение.

Как убрать царапины с очков: спасаем оптику и глаза подручными средствами Как убрать царапины с очков: спасаем оптику и глаза подручными средствами Фото: Shutterstock/FOTODOM

Методы устранения повреждений

Существует несколько практических решений для борьбы с мелкими дефектами.

  1. Мягкую зубную пасту распределяют по стеклу и втирают круговыми движениями с помощью салфетки из микрофибры, после чего ополаскивают водой комнатной температуры.

  2. Содовый порошок смешивают с водой до густой массы и бережно обрабатывают царапины.

  3. Мебельный полироль или средство для автомобилей наносится на ткань, энергично втирается в проблемные зоны, затем движения становятся более плавными, пока составом не заполнятся микротрещины.

Альтернативный прием — соединить соду с детской присыпкой на основе оксида алюминия, разбавить водой до пастообразного состояния, обработать царапину легкими движениями, промыть и просушить.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как защитить очки от царапин

Предотвратить появление дефектов помогут простые правила ухода.

  1. Держите оптику исключительно в жестком футляре.

  2. Очищайте стекла специальными салфетками из микрофибры, откажитесь от бумаги и грубых материалов.

  3. Не размещайте очки вниз линзами на твердых предметах, снимайте и надевайте их аккуратно, держась за обе дужки.

  4. Оберегайте оптику от резких температурных перепадов и соприкосновения с шершавыми материалами.

Незначительные дефекты на оптике реально замаскировать подручными средствами, однако результат будет недолговечным. Как убрать царапины с очков надежно: самый верный путь — не допускать их возникновения через бережное обращение, использование защитного футляра и специальных средств ухода. Если повреждения серьезные, стоит посетить специалиста или приобрести новые линзы.

Ранее мы рассказывали вам о том, почему отказывать людям в их просьбах полезно.

