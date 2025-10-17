Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 12:30

Полировка кузова своими руками: убираем царапины за 30 минут

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Царапины на кузове появляются от веток, гравия, неосторожной парковки и даже от неправильной мойки жесткими губками. Они не только портят внешний вид автомобиля, но и открывают путь коррозии — металл начинает ржаветь, и через год-два небольшой дефект превращается в серьезную проблему. К счастью, мелкие повреждения легко устранить самостоятельно.

Выбор полировочной пасты

Для работы понадобится абразивная полировочная паста. Выбирайте средство с зернистостью от 2000 до 3000 — оно справится с неглубокими царапинами, которые не достигают грунтовки. Если ноготь цепляется за царапину, полировка не поможет — здесь нужен маляр.

Процесс удаления царапин

Вымойте участок и высушите его. Нанесите немного пасты на мягкую салфетку из микрофибры и круговыми движениями втирайте в поврежденное место 2–3 минуты. Не давите сильно — пусть паста работает сама. Как удалить царапины с кузова эффективнее? Повторите процедуру 2–3 раза, каждый раз удаляя остатки пасты чистой тряпкой.

Секрет профессионалов

Маляры знают: после полировки обязательно нанесите защитный воск или керамическое покрытие. Это запечатает результат и защитит лакокрасочное покрытие от новых повреждений на несколько месяцев.

Регулярно осматривайте кузов и устраняйте мелкие дефекты сразу — это намного проще и дешевле, чем бороться с ржавчиной. Вопрос, как удалить царапины с кузова самостоятельно, перестанет быть проблемой, если держать под рукой полировочную пасту и уделять машине 20 минут раз в месяц.

Ранее мы рассказывали, как правильно прикурить машину зимой.

Валентина Еремеева
В. Еремеева
