18 августа 2025 в 10:30

Заведи ее нежно: как правильно прикурить машину зимой и летом

Вы когда-нибудь стояли у своей машины: с ключом в замке зажигания и молчащим двигателем? Это знакомо многим. Особенно в холодное время года. Но не стоит паниковать — в таких случаях помогает процедура, которую водители называют «прикурить машину». Давайте разберемся, как это делать правильно и безопасно.

Что значит «прикурить машину» и откуда взялось это выражение?

Прикуривание — это способ завести автомобиль с разряженным аккумулятором от другого авто. Выражение появилось по аналогии с «передачей огня» — энергии от одного источника к другому. Суть в том, что рабочий аккумулятор-донор через провода передает заряд севшей батарее.

Почему машина может не заводиться?

Причин несколько: севший аккумулятор (чаще всего), проблемы с генератором, окисленные клеммы, слабый заряд из-за коротких поездок или морозов. Зимой аккумулятор теряет емкость, а масло густеет — это усложняет запуск. Летом причина чаще в износе АКБ или забытом включенном свете.

Как правильно прикурить машину?

Подгоните вторую машину вплотную, выключите зажигание у обеих. Подключите красный провод к плюсу севшего аккумулятора, затем к плюсу рабочего. Черный — к минусу рабочего АКБ, а второй конец черного — к металлической части двигателя севшего авто (не к клемме!). Заведите автомобиль-донор, дайте поработать 2–3 минуты, затем попробуйте завести свою.

Что понадобится:

  • пусковые провода с зажимами (сечение от 16 мм²);

  • авто-донор с исправным аккумулятором.

Зимой важно действовать быстрее: аккумулятор теряет заряд на морозе. Перед подключением очистите клеммы ото льда и наледи. Убедитесь, что провода не замерзли. После запуска дайте двигателю поработать хотя бы 15 минут, чтобы АКБ начал заряжаться.

Можно ли прикурить машину одному?

Теоретически да, но безопаснее с помощником: нужно контролировать контакты и запуск.

Опасно ли прикуривание?

Если делать правильно — нет. Но ошибки могут повредить электронику. После прикуривания проверьте генератор и заряд АКБ, чтобы проблема не повторилась.

Важно: прикуривание — временное решение. Если машина регулярно не заводится, нужно проверить аккумулятор, генератор и электропроводку. Игнорирование проблемы может привести к поломке!

Теперь вы знаете, как правильно прикурить машину в любой сезон. Если аккумулятор садится часто — ищите причину, иначе в следующий раз помощи может не оказаться рядом. Берегите свой авто, и он ответит вам надежностью!

