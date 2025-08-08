Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 августа 2025 в 15:30

Кому звонить и куда ехать? Инструкция для водителей при ДТП

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Попадание в ДТП — стрессовая ситуация, где важно действовать четко по алгоритму. Мы подготовили пошаговое руководство, где расскажем, что делать, если вы попали в ДТП, как защитить свои права и минимизировать последствия.

5 главных причин ДТП (и как их избежать)

Чаще всего причиной дорожно-транспортных происшествий становится плохая видимость на дороге, например дождь, снегопад или туман. Но есть и ряд наиболее распространенных причин:

1. Нарушения ПДД (40% аварий). Как избежать?

  • Соблюдайте скоростной режим;

  • всегда держите дистанцию;

  • не отвлекайтесь на телефон.

2. Плохое состояние дорог. Что делать?

  • В дождь/гололед снижайте скорость на 20--30%;

  • объезжайте ямы и неровности.

3. Технические неисправности авто. Способы предотвратить проблемы:

  • проверяйте тормоза перед поездкой;

  • следите за давлением в шинах.

4. Усталость водителя. Соблюдайте два золотых правила:

  • делайте остановку для отдыха каждые четыре часа;

  • при первых признаках сонливости остановитесь.

5. Алкогольное опьянение. Тут все просто:

  • полный отказ от вождения после употребления спиртного.

Что делать, если попал в ДТП? Пошаговая инструкция
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что делать при ДТП без пострадавших

Однако если авария все же произошла, но пострадавших в ней нет, нужно действовать по следующей схеме.

1. Остановитесь и включите аварийную сигнализацию.

2. Установите знак позади транспортного средства, чтобы вас было видно другим водителям издалека:

  • 15 метров в городе;
  • 30 метров за городом;

3. Фиксация обстоятельств:

  • сделайте 5--7 фото с разных ракурсов;
  • снимите видео с панорамой места аварии.

4. Оформление:

  • европротокол (при согласии сторон и ущербе до 400 тыс. руб.);
  • вызов ГИБДД при разногласиях.

5. Освобождение проезжей части (если создается помеха).

Что делать, если при аварии есть пострадавшие

В случае, если в ДТП есть пострадавшие, перечень действий будет иной:

1. Немедленный вызов спецслужб:

  • 112 — единый номер экстренных служб;
  • 103 — скорая помощь;
  • 102 — ГИБДД.

2. Первая помощь:

  • не перемещайте пострадавших;
  • если есть кровотечение, необходимо его остановить по возможности;
  • при отсутствии дыхания провести сердечно-легочную реанимацию.

3. Фиксация доказательств:

  • запишите данные свидетелей;
  • сохраните записи с видеорегистраторов.

4. Ожидайте сотрудников ГИБДД и не покидайте место аварии!

Что делать, если попал в ДТП?
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Полезные контакты для Москвы и области в случае ДТП

Если вы попали в ДТП в Москве или области, сохраните следующие телефоны, которые могут быть полезны.

  • Центр автоматизированной фиксации (для камер): +7 (495) 671-44-44.
  • Главное управление ГИБДД. Адрес: ул. Садовая-Самотечная, 1, телефон: +7 (495) 623-70-70.
  • Экстренная эвакуация, официальный партнер ГИБДД: +7 (495) 788-77-78.

Чего нельзя делать после ДТП

  • Покидать место происшествия;
  • подписывать незаполненные бланки;
  • соглашаться на «решение вопроса на месте»;
  • удалять записи с видеорегистратора.

Важно: сохраняйте все чеки за эвакуатор и хранение автомобиля — эти расходы можно возместить через страховую компанию. Теперь вы знаете, что делать при ДТП: следуя этим рекомендациям, вы сможете правильно оформить ДТП и защитить свои интересы. Безопасных вам дорог!

