Кому звонить и куда ехать? Инструкция для водителей при ДТП

Попадание в ДТП — стрессовая ситуация, где важно действовать четко по алгоритму. Мы подготовили пошаговое руководство, где расскажем, что делать, если вы попали в ДТП, как защитить свои права и минимизировать последствия.
5 главных причин ДТП (и как их избежать)
Чаще всего причиной дорожно-транспортных происшествий становится плохая видимость на дороге, например дождь, снегопад или туман. Но есть и ряд наиболее распространенных причин:
1. Нарушения ПДД (40% аварий). Как избежать?
Соблюдайте скоростной режим;
всегда держите дистанцию;
не отвлекайтесь на телефон.
2. Плохое состояние дорог. Что делать?
В дождь/гололед снижайте скорость на 20--30%;
объезжайте ямы и неровности.
3. Технические неисправности авто. Способы предотвратить проблемы:
проверяйте тормоза перед поездкой;
следите за давлением в шинах.
4. Усталость водителя. Соблюдайте два золотых правила:
делайте остановку для отдыха каждые четыре часа;
при первых признаках сонливости остановитесь.
5. Алкогольное опьянение. Тут все просто:
полный отказ от вождения после употребления спиртного.
Что делать при ДТП без пострадавших
Однако если авария все же произошла, но пострадавших в ней нет, нужно действовать по следующей схеме.
1. Остановитесь и включите аварийную сигнализацию.
2. Установите знак позади транспортного средства, чтобы вас было видно другим водителям издалека:
- 15 метров в городе;
- 30 метров за городом;
3. Фиксация обстоятельств:
- сделайте 5--7 фото с разных ракурсов;
- снимите видео с панорамой места аварии.
4. Оформление:
- европротокол (при согласии сторон и ущербе до 400 тыс. руб.);
- вызов ГИБДД при разногласиях.
5. Освобождение проезжей части (если создается помеха).
Что делать, если при аварии есть пострадавшие
В случае, если в ДТП есть пострадавшие, перечень действий будет иной:
1. Немедленный вызов спецслужб:
- 112 — единый номер экстренных служб;
- 103 — скорая помощь;
- 102 — ГИБДД.
2. Первая помощь:
- не перемещайте пострадавших;
- если есть кровотечение, необходимо его остановить по возможности;
- при отсутствии дыхания провести сердечно-легочную реанимацию.
3. Фиксация доказательств:
- запишите данные свидетелей;
- сохраните записи с видеорегистраторов.
4. Ожидайте сотрудников ГИБДД и не покидайте место аварии!
Полезные контакты для Москвы и области в случае ДТП
Если вы попали в ДТП в Москве или области, сохраните следующие телефоны, которые могут быть полезны.
- Центр автоматизированной фиксации (для камер): +7 (495) 671-44-44.
- Главное управление ГИБДД. Адрес: ул. Садовая-Самотечная, 1, телефон: +7 (495) 623-70-70.
- Экстренная эвакуация, официальный партнер ГИБДД: +7 (495) 788-77-78.
Чего нельзя делать после ДТП
- Покидать место происшествия;
- подписывать незаполненные бланки;
- соглашаться на «решение вопроса на месте»;
- удалять записи с видеорегистратора.
Важно: сохраняйте все чеки за эвакуатор и хранение автомобиля — эти расходы можно возместить через страховую компанию. Теперь вы знаете, что делать при ДТП: следуя этим рекомендациям, вы сможете правильно оформить ДТП и защитить свои интересы. Безопасных вам дорог!
