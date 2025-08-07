Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 августа 2025 в 17:30

Что делать, если эвакуировали машину: пошаговая инструкция

Если ваша машина внезапно пропала с места парковки, скорее всего, ее эвакуировали за нарушение правил. В такой ситуации важно действовать с холодной головой: быстро и четко. Это поможет минимизировать финансовые затраты с сбережет нервы.

Где моя машина?

Этот вопрос первым возникает в голове у каждого, кто не нашел свою машину на парковке. Сначала нужно понять: автомобиль был угнан или все же эвакуирован? Убедиться, что ваша машина действительно на штрафстоянке.

  • Осмотрите место парковки: если рядом есть знак «Работает эвакуатор» или разметка с ограничениями, вероятно, машину забрали за нарушение.

  • Если его нет, осмотрите место парковки на предмет следов буксировки.

Если хотя бы один из пунктов в наличии, вероятно, ваша машина эвакуирована.

Как быстро найти свой автомобиль?

Если стало понятно, что автомобиль эвакуирован, определите, где он находится. Узнать местоположение авто в Москве и Московской области можно несколькими способами.

  • через мобильное приложение «Парковки Москвы»;

  • по телефону единой справочной службы: +7 (495) 777-77-77.

  • по номеру контакт-центра «Московский транспорт» +7 (495) 539-54-54.

  • в местном отделе ГИБДД или по телефону 102.

Как вызволить свою машину из «плена»?

Чтобы забрать свое движимое, но неверно припаркованное имущество, вам понадобятся документы и деньги.

  • Паспорт.

  • Водительское удостоверение.

  • Свидетельство о регистрации ТС.

  • Полис ОСАГО.

  • Если автомобиль забирает не владелец, потребуется доверенность.

  • Оплатите штраф за нарушение ПДД (3000–5000 руб. в Москве).

  • Стоимость эвакуации (варьируется от 2000 до 5000 руб. в сутки).

  • Хранение на штрафстоянке (от 1000 руб. в сутки).

Как парковаться, чтобы избежать эвакуации?

Чтобы избежать повторной эвакуации, важно знать правила парковки в центре Москвы и обращать внимание на ряд деталей.

  • Знаки и разметка — желтая сплошная линия и знак «Остановка запрещена» означают запрет парковки.

  • Зоны платной парковки: если нет оплаты, машину могут эвакуировать.

  • Выделенные места — не ставьте авто на места для инвалидов, общественного транспорта или каршеринга.

  • Парковочные часы — некоторые зоны доступны для парковки только ночью.

  • Дворовые территории — если машина мешает проезду, ее могут увезти.

Используйте навигаторы с актуальными данными о запрещенных зонах, планируйте поездки заранее и выбирайте официальные парковки.

Ранее мы писали, за что могут перестать штрафовать автовладельцев.

