Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 20:37

Пушилин сообщил об ужасном и шокирующем отношении ВСУ к гражданским

Пушилин заявил об ужасном отношении солдат ВСУ к гражданским в Димитрове

Денис Пушилин Денис Пушилин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Глава ДНР Денис Пушилин заявил об имеющихся свидетельствах ужасного отношения Вооруженных сил Украины к гражданскому населению в освобожденном 27 декабря Димитрове. В эфире телеканала «Россия 24» он рассказал, что все полученные данные и факты фиксируются для последующего использования.

И, конечно же, отношение к гражданскому населению, судя по тем свидетельствам, конечно, ужасно. Мы все фиксируем, Следственный комитет отрабатывает, специалисты все фиксируют, потому что это наверняка понадобится потом. Вот данные где-то шокирующие, — сообщил он.

Ранее жительница Красноармейска, покинувшая город, заявила, что украинские военные использовали жилую застройку для запуска беспилотных летательных аппаратов. По словам беженки, операторы Вооруженных сил Украины размещались во дворах многоквартирных домов.

До этого сообщалось, что украинские военные совершали преднамеренные удары по домам, отмеченным специальными предупреждающими надписями, такими как «Здесь живут люди». Такие метки, призванные защитить гражданских, наоборот, привлекали огонь.

Денис Пушилин
ДНР
Димитров
ВСУ
данные
граждане
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Тульской области ввели режим угрозы атаки БПЛА
Не потерять лицо: как убрать отеки и вернуть цвет кожи после праздников
Уиткофф раскрыл, в каком формате прошли переговоры по безопасности Украины
В одном крупном российском аэропорту сняли запрет на полеты
«Главные люди страны»: Симоньян обратилась к российским бойцам на передовой
В Ижевске произошло смертельное ДТП с участием 10-летнего ребенка
Стало известно о восстановлении движения поездов в Краснодарском крае
Росавиация сообщила о временных ограничениях в аэропорту Калуги
«Все риски и прочее»: инвесторы выстроились в очередь в ДНР
«ЕС поддерживает терроризм»: в Финляндии осудили Каллас из-за России
Украинцы останутся без света даже на новогодних праздниках
В Турции объявилась «дочь» Трампа
В Госдуме объяснили юридические тонкости найма Деда Мороза
Патриарх Кирилл призвал россиян молиться за перемены на Украине
Глава ДНР подтвердил улучшение позиций на одном из направлений
Попавших в новогодний снежный плен пассажиров поездов накормят
В ульяновском аэропорту ввели временные ограничения
Пушилин сообщил об ужасном и шокирующем отношении ВСУ к гражданским
Южноамериканская страна встала на сторону России после атаки на Валдай
Телезрители увидят Долину на нескольких каналах в новогоднюю ночь
Дальше
Самое популярное
Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки
Общество

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки

МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии
Власть

МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии

Атака ВСУ на резиденцию Путина: последние новости, что сказали в Минобороны
Россия

Атака ВСУ на резиденцию Путина: последние новости, что сказали в Минобороны

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.