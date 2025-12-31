Пушилин сообщил об ужасном и шокирующем отношении ВСУ к гражданским

Глава ДНР Денис Пушилин заявил об имеющихся свидетельствах ужасного отношения Вооруженных сил Украины к гражданскому населению в освобожденном 27 декабря Димитрове. В эфире телеканала «Россия 24» он рассказал, что все полученные данные и факты фиксируются для последующего использования.

И, конечно же, отношение к гражданскому населению, судя по тем свидетельствам, конечно, ужасно. Мы все фиксируем, Следственный комитет отрабатывает, специалисты все фиксируют, потому что это наверняка понадобится потом. Вот данные где-то шокирующие, — сообщил он.

Ранее жительница Красноармейска, покинувшая город, заявила, что украинские военные использовали жилую застройку для запуска беспилотных летательных аппаратов. По словам беженки, операторы Вооруженных сил Украины размещались во дворах многоквартирных домов.

До этого сообщалось, что украинские военные совершали преднамеренные удары по домам, отмеченным специальными предупреждающими надписями, такими как «Здесь живут люди». Такие метки, призванные защитить гражданских, наоборот, привлекали огонь.