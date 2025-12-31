СК раскрыл детали расследования по делу семьи Усольцевых СК опросил более 100 свидетелей по делу о пропавшей семье Усольцевых

Более 100 человек, включая родственников, знакомых и туристов с базы отдыха, были опрошены в рамках расследования исчезновения семьи Усольцевых в горной тайге Красноярского края, сообщила ТАСС замруководителя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по краю и Хакасии Яна Сырымбетова. Семья отправилась в турпоход 28 сентября и пропала.

Мы опросили уже точно более 100 человек. Кого-то просто допросили, у кого-то осмотрели телефоны. Круг очень широкий и работа проделана большая. Родственники, близкие, те, кто находился на базе, те, кто проезжал мимо этого места, жители поселка Кутурчин. <…> Также были осмотрены близлежащие лесные охотничьи избушки. Следов Усольцевых не было найдено, — рассказала она.

Ранее охотовед и таежник Дмитрий Беленюк рассказал, что в тайге Красноярского края в день исчезновения семьи Усольцевых были замечены два вертолета. По его словам, одним из них был легкий вертолет марки Robinson с посадочными полозьями.

До этого стало известно, что поиски пропавшей семьи будут возобновлены с наступлением весны. Основное внимание добровольцы планируют уделить необследованному участку на горе Буратинка.