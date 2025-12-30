Ответ будет страшным: как Россия отомстит ВСУ за удар по резиденции Путина

Ответ будет страшным: как Россия отомстит ВСУ за удар по резиденции Путина

ВСУ попытались атаковать беспилотниками резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области. Почему нападение произошло сразу после визита украинского лидера Владимира Зеленского в США, в каком он находится эмоциональном состоянии, когда ВС РФ могут нанести ответный удар и по каким объектам, — в материале NEWS.ru.

Что известно об атаке дронов ВСУ на резиденцию Путина

В ночь на 29 декабря ВСУ совершили массированную атаку беспилотниками на государственную резиденцию Путина в Новгородской области, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, Киев задействовал 91 БПЛА, все они были уничтожены. Позднее Минобороны РФ подтвердило факт отражения атаки на госрезиденцию на Валдае.

По данным ведомства, БПЛА сбили на дальних и ближних подступах к объекту. Над Брянской областью средства ПВО в течение ночи перехватили 49 дронов, летевших в направлении Новгородской области. Над Смоленской уничтожили один БПЛА. Над Новгородской областью был перехвачен 41 беспилотник.

Как Медведев и Володин отреагировали на удар ВСУ по резиденции Путина

По словам зампреда Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева, после атаки ВСУ на резиденцию Путина смерть дышит Зеленскому в спину.

«Очень важно, чтобы в будущем после скорой кончины заспиртованное тельце зеленого гомункула было выставлено в питерской Кунсткамере, где на забаву потомкам собирали уродцев русские цари», — написал он в Telegram-канале.

По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, президент Украины делает все, чтобы никакие договоренности не состоялись.

«Преследуя эти цели, Зеленский совершил атаку на резиденцию нашего президента. Депутаты Госдумы считают: ответ должен быть жестким. Со своей стороны настаиваем на этом!!! Прощать нельзя», — заявил он.

Как в мире отреагировали на атаку ВСУ на резиденцию Путина

Атаку ВСУ на резиденцию Путина осудили в Турции, во Франции и США, несмотря на то, что Зеленский опроверг сообщения о причастности Киева к провокации. Глава Белого дома Дональд Трамп также высказал недовольство.

«Мне это не нравится, это нехорошо. Я услышал об этом сегодня утром. Знаете, кто мне об этом рассказал? Президент Путин. Рано утром он сказал мне, что подвергся атаке. Это нехорошо», — подчеркнул он.

Власти ОАЭ осуждают попытку удара дронов ВСУ по резиденции Путина и выражают полную поддержку Москве, сообщил МИД страны. В Эмиратах назвали нападение гнусным преступлением, поставившим под угрозу международную безопасность.

Дональд Трамп Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Почему атака ВСУ на резиденцию Путина совпала с переговорами Зеленского и Трампа

Большинство экспертов и наблюдателей сходятся во мнении, что атака ВСУ на резиденцию Путина — не военный, а показательный акт в политической игре Зеленского.

По словам депутата Госдумы Олега Матвейчева, налет дронов, произошедший одновременно с визитом Зеленского в США, был нацелен на срыв переговоров с Трампом.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев выразил мнение в беседе с NEWS.ru, что украинский президент пытался не сорвать диалог во Флориде, а укрепить свои позиции на них.

«Возможно, Зеленскому посоветовал это сделать кто-то из его европейских друзей, но он и сам мог принять решение о запуске дронов по Новгородской области. Все было рассчитано на то, чтобы беспилотники долетели к началу итоговой пресс-конференции Трампа и Зеленского. За счет медийного эффекта украинский лидер хотел заставить главу Белого дома считаться с его позицией. Но вместо этого США вовсе отвернулись от убийцы и террориста, указав на то, что он действует вопреки американским указаниям», — отметил Журавлев.

Что атака ВСУ на резиденцию Путина говорит об эмоциональном состоянии Зеленского

В украинской блогосфере высказывают мнения о неадекватном поведении Зеленского в отношении президента США и мирных переговоров. На Украине вспомнили о его перепалке с Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Белом доме в феврале 2025 года, которая чуть было не поставила крест на американской помощи Киеву.

Комментаторы также обратили внимание на странное поведение Зеленского в ходе переговоров в Мар-а-Лаго. Они высказали мнение, что он находится под действием наркотиков. Тем самым украинский лидер принимает абсолютно неадекватные решения, такие как попытка удара по резиденции Путина, согласившегося на мирные переговоры.

«Нужен ли Украине, стремящейся к миру, президент, делающий все, чтобы затянуть боевые действия?» — задаются вопросом блогеры.

Владимир Зеленский Фото: Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

Какие меры может принять Трамп против Зеленского

Доцент Финансового университета при правительстве РФ, политолог-американист Геворг Мирзаян сказал NEWS.ru, что при всем давлении, которое США оказывают на украинского лидера, вынуждая его принять мирный план Трампа, ситуация для Вашингтона остается неоднозначной. Это связано не с неуступчивостью Зеленского, а с позицией Евросоюза, который ее подпитывает.

«Трамп до сих пор не может склонить Зеленского к компромиссам, поскольку позицию Киева жестко поддерживает ЕС. Из-за этого рычаги давления Вашингтона недостаточно эффективны. Теоретически Трамп мог бы пойти на радикальные меры в ответ на неуступчивость Зеленского, однако на практике его возможности скованы двумя факторами. Первый — глубокая интеграция Украины в систему военной и политической помощи ЕС. Второй — риск дестабилизации украинской государственности. Коллапс киевского правящего режима означал бы безусловную победу РФ, что противоречит интересам Трампа, чья стратегия строится на политическом торге с Кремлем», — пояснил Мирзаян.

Как Россия может ответить на попытку атаки украинских БПЛА на резиденцию Путина

Россия не выйдет из мирного процесса по урегулированию украинского конфликта после атаки беспилотников ВСУ на резиденцию Путина, но пересмотрит свою переговорную позицию, сказал Лавров. При этом он отметил, что действия Киева не останутся без реакции Москвы. По словам министра, ответные удары уже готовятся и цели намечены.

Киев ждет возмездия со стороны Москвы и готовится к атакам, поэтому никакой конкретики пока нет, пояснил Матвейчев NEWS.ru.

«Куда будет нанесен удар и когда, мы не будем объявлять. Понятно, что Киев ждет возмездия и готовится, эвакуирует всех. Нам надо наносить удар там, где его не ждут. Кроме того, мы должны включить в переговорный процесс требование о выдаче террориста Кирилла Буданова», — заявил парламентарий.

Фото: МО РФ

При всей секретности можно предположить, что удары возмездия будут иметь гораздо более мощный эффект, чем предыдущие действия ВС РФ, добавил Журавлев.

«Уверен, что они окажутся намного масштабнее, чем показательный удар „Орешником“ по „Южмашу“, который произвел неизгладимое впечатление на западных политиков», — сказал Журавлев.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью

Читайте также:

Душегубка за $13 млн: «передовая» БПМ Британии стала кошмаром для солдат

Конец грузинской мечты: почему Тбилиси передумал вступать в ЕС

«Ермак продолжает рулить»: как серый кардинал Киева провел НАБУ и Трампа