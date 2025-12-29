Во Франции назвали крайне серьезным скандал с атакой на резиденцию Путина

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X назвал крайне серьезным инцидент, в ходе которого ВСУ попытались атаковать резиденцию президента России Владимира Путина. По его словам, действия Киева направлены на подрыв мирных переговоров.

Это сделано, чтобы подорвать мирные усилия [президента США Дональда] Трампа, — уточнил французский политик.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал попытку удара по резиденции признаком агонии Киева. Он подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский делает все, чтобы конфликт продолжался.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает атаку актом государственного терроризма. По его мнению, действия ВСУ не просто так совпали с визитом украинского главы Владимира Зеленского во Флориду.

Как сообщил глава МИД России Сергей Лавров, Киев в ночь на 29 декабря предпринял массированную атаку беспилотниками на госрезиденцию президента в Новгородской области. По его словам, для атаки был задействован 91 БПЛА, и все они были уничтожены.