Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 21:01

Во Франции назвали крайне серьезным скандал с атакой на резиденцию Путина

Филиппо назвал серьезным инцидент с атакой ВСУ на резиденцию Путина

Флориан Филиппо Флориан Филиппо Фото: Jonathan Rebboah/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X назвал крайне серьезным инцидент, в ходе которого ВСУ попытались атаковать резиденцию президента России Владимира Путина. По его словам, действия Киева направлены на подрыв мирных переговоров.

Это сделано, чтобы подорвать мирные усилия [президента США Дональда] Трампа, — уточнил французский политик.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал попытку удара по резиденции признаком агонии Киева. Он подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский делает все, чтобы конфликт продолжался.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает атаку актом государственного терроризма. По его мнению, действия ВСУ не просто так совпали с визитом украинского главы Владимира Зеленского во Флориду.

Как сообщил глава МИД России Сергей Лавров, Киев в ночь на 29 декабря предпринял массированную атаку беспилотниками на госрезиденцию президента в Новгородской области. По его словам, для атаки был задействован 91 БПЛА, и все они были уничтожены.

Владимир Путин
Франция
Украина
Флориан Филиппо
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минобороны подтвердило отражение атаки БПЛА на резиденцию Путина
Обыграл и взбесил Карлсена: что известно о российском шахматисте Артемьеве
Захарова раскритиковала Запад за поддержку Украины
«Под аплодисменты Запада»: Захарова о терактах Киева
Захарова рассказала о неожиданном адресате угроз со стороны Киева
Атаку на резиденцию Путина сочли провокацией против США
«Совет утвердил»: РЖД об инвестпрограмме на 2026 год
«Зеленский превзошел себя»: Мирошник заявил о попытке сорвать переговоры
Захарова раскрыла истинные последствия атак БПЛА на Россию
«Истинное лицо хунты»: Перминов о попытке атаки на госрезиденцию Путина
Путин сообщил Трампу о пересмотре ряда договоренностей по Украине
Раскрыто число призывников в 2026 году
Путин предупредил Трампа о серьезном ответе на атаку дронов
Два мальчика 2025 года рождения погибли в ДТП
Во Франции назвали крайне серьезным скандал с атакой на резиденцию Путина
Не разглядели геноцид: почему Европа оправдывает преступления нацистов
В Раде потребовали признать Зеленского террористом
Зеленскому предрекли проблемы из-за «охоты» на командиров ВСУ
Северное сияние на Новый год? Будет ли видно в Москве, магнитная буря
Нетрезвая пассажирка с детьми жестоко избила таксистку
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно
Общество

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой
Общество

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.