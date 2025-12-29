Попытка удара по госрезиденции российского лидера Владимира Путина в Новгородской области является признаком агонии Киева, считает глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский делает все, чтобы конфликт продолжался.

Агония киевского режима, причем агония конкретная. Видимо на встрече с Трампом были ему предъявлены определенные требования, на которые этот персонаж идти не готов, — сказал Картаполов.

По его словам, цель атаки — сорвать возможные переговоры и переложить ответственность на Россию. Он добавил, что позиция РФ остается взвешенной и продуманной.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал атаку актом государственного терроризма. По его мнению, действия ВСУ не просто так совпали с визитом Зеленского во Флориду. Он также указал на то, что действия Киева подрывают миротворческие усилия американской стороны.