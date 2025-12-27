Душегубка за $13 млн: «передовая» БПМ Британии стала кошмаром для солдат

Экипажи новейшей британской бронемашины Ajax массово жалуются на проблемы со здоровьем, сообщает The Telegraph. Разработка этого проекта обошлась в миллиарды фунтов стерлингов, однако из-за особенностей техники бойцы оказались просто не способны эффективно ею управлять. По данным СМИ, Минобороны королевства было прекрасно осведомлено о неполадках, но не предприняло серьезных усилий для их устранения. Почему провалились «Аяксы» и сможет ли Лондон выпутаться из скандала — в материале NEWS.ru.

Почему британцы жалуются на Ajax

Экипажи «Аяксов» пожаловались на сильный шум и вибрацию, которые исходят от бронемашин. Из-за этого некоторые солдаты получили проблемы со слухом, другие во время использования техники сообщали о боли в суставах и тошноте. Полковник Роб Пейдж рассказал: «У меня были ранения, и что делает вибрация? Она как бы отыскивает эти места и заставляет тебя чувствовать дискомфорт. Вам знакомо чувство, когда после долгого путешествия в машине начинают болеть суставы? Это ощущение от „Аякса“ проходит далеко не сразу».

Пейдж уже заявлял о проблемах с «Аяксами» в 2020 году — тогда машины только проходили испытания. Программу приостановили, а Министерство обороны Британии приказало провести расследование и поручило производителю General Dynamics устранить проблемы.

В ноябре 2025 года министр по военным закупкам Люк Поллард отчитался, что боевая машина полностью безопасна, работоспособна и готова к эксплуатации в войсках.

Солдаты британской армии Фото: Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

«„Аякс“ обладает первоклассными характеристиками, и это очень важный шаг: британские поставщики дали армии машину, которая безопасна, эффективна и по-настоящему современна, что признают как союзники, так и враги», — сказал он.

Однако уже вскоре стало известно, что более 30 британских солдат обратились за медпомощью, проведя 15 часов в «Аяксах» на учениях в районе Солсберийской равнины. Позже выяснилось, что летом был похожий инцидент с бронетранспортером из этой же линейки. Теперь военнослужащие задаются вопросом, почему за пять лет выявленные проблемы так и не были устранены.

Стоимость одной БМП «Аякс» оценивается примерно в 7–10 миллионов фунтов стерлингов ($9–13 млн) в зависимости от комплектации.

Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с NEWS.ru предположил, что разработчики Ajax недостаточно внимательно учли все аспекты эксплуатации машин.

«Это не просто недоработка, а настоящая угроза жизни экипажа. Солдаты устали молчать, рискуя своим здоровьем. В итоге информация выплеснулась в медиапространство, и скандал приобрел такие масштабы, что его теперь обсуждает вся мировая пресса. Скрыть правду, когда люди отказываются садиться в эти машины, уже не получится», — подчеркнул он.

Что известно о машинах Ajax

Британское отделение General Dynamics разрабатывало платформу Ajax с 2020 года. К 2020-му британские войска должны были получить несколько образцов техники разных классов на общем шасси.

Минобороны Британии разместило заказ на закупку 589 единиц техники с различными боевыми модулями. Большая часть приходится на гусеничные БМП «Аякс» с автоматической пушкой 40-мм калибра, пулеметом и управляемыми ракетами. Кроме того, General Dynamics должна поставить войскам бронетранспортеры на той же платформе с пулеметами, подвижной пункт разведки, командно-штабную машину Athena и инженерные машины.

General Dynamics Фото: Aimee Dilger/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» полковник в отставке Виктор Баранец сказал NEWS.ru, что характеристики «Аякса» вряд ли можно назвать выдающимися.

«Ни по броне, ни по вооружению, ни по проходимости „Аякс“ — не прорывная машина. Это типичный представитель „серой серии“ — стандартная бронетехника, аналоги которой есть практически в любой европейской армии», — отметил он.

Чем обернутся проблемы с «Аяксом»

The Telegraph назвала скандал вокруг разработки General Dynamics «пиар-катастрофой» для компании. По мнению обозревателей, он негативно отразится и на имидже британского командования, поскольку солдаты и младшие офицеры все чаще задаются вопросом, можно ли ему доверять.

Леонков считает, что ситуация с «Аяксом» оказалась классическим примером того, как работает западный лоббизм.

«Когда пять лет назад появились первые данные о неполадках, включился административный ресурс. Заинтересованные лица просто „не заметили“ дефекты, чтобы не останавливать финансовые потоки. В итоге миллиарды фунтов потрачены, а армия получила машины, на которых невозможно воевать. Здесь сформировалась некая круговая порука. Чтобы не отвечать по закону за проваленный проект стоимостью в миллиарды фунтов, чиновники и промышленники вынуждены скрывать истинное положение дел. Однако бесконечно замалчивать такие проблемы невозможно», — пояснил эксперт.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Баранец полагает, что британцы все же найдут способ выкрутиться из этой истории и даже смогут избавиться от проблемных машин без ущерба для себя.

«У британцев есть неплохие разработки в стрелковом оружии и БМП, но важно понимать: они никогда не были в авангарде мирового танкостроения или создания бронетехники. Они даже не входят в десятку ведущих стран-экспортеров оружия. Ajax — это очередная попытка продать залежалый товар. И здесь возникает логичный вопрос: кому можно впарить такую дефектную технику? Ответ очевиден — скорее всего, ее попытаются передать украинцам под видом высокотехнологичной помощи», — резюмировал полковник в отставке.

Читайте также:

Сбил боевой вертолет ВСУ: чудо-дрон ВС РФ стал кошмаром для Украины

Танк-легенда: русский Т-95 всполошил Запад — что о нем известно

«Охота» на охотников: как русские «Герани» уничтожают авиацию ВСУ