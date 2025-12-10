Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В Британии задумались об отказе от современных бронемашин из-за тряски

FT: Британия может отказаться от использования бронемашин Ajax из-за тряски

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Минобороны Великобритании может отказаться от использования новых бронемашин Ajax, поскольку они оказались небезопасны для экипажей из-за шума и тряски, сообщила газета Financial Times. При этом затраты на разработку и производство этих бронемашин уже превысили 5 млрд фунтов стерлингов (500 млрд рублей).

Как сообщается, после учебного применения бронемашин около 30 военных пожаловались на проблемы со слухом. Кроме того, от сильной вибрации, тряски у членов экипажей БПМ «онемели различные части тела». На данный момент Ajax временно не эксплуатируют.

Британские СМИ ранее сообщили со ссылкой на внутреннее расследование, опубликованное в 2021 году, что чиновники Министерства обороны знали о неисправностях новых бронемашин Ajax, но не приняли никаких мер. Такие проблемы, как возможное повреждение слуха у солдат, впервые были озвучены в декабре 2018 года, но испытания продолжались еще два года.

До этого сообщалось. что британские военнослужащие столкнулись с проблемами со здоровьем после проведения испытаний боевых бронемашин Ajax. Министерство обороны Великобритании подтвердило факт получения жалоб от военнослужащих, однако отрицает, что проблема именно в технике.

