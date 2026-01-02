Новый год — 2026
02 января 2026 в 05:07

Посол России высказался о контроле Сербии за покупателями продукции ВПК

Боцан-Харченко: контроль Сербии над продажей оружия не даст ему попасть в Киев

Усиление контроля властей Сербии над покупателями сербской оборонной продукции должно исключить ее попадание на Украину, заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко РИА Новости. По его словам, есть надежда, что беспокоиться на этот счет пропадет необходимость.

Теперь больше контроля, больше ограничений, при этом, естественно, ВПК, оборонка Сербии работает. Это серьезная часть промышленного комплекса Сербии, которая развивается, модернизируется, естественно, будет работать и стремиться работать на экспорт, что тоже понятно, потому что заработки нужны. Но тут важен избирательный подход к партнерам и к получателям этих вооружений, — отметил глава российского диппредставительства.

В конце ноября президент страны Александр Вучич отверг обвинения политических оппонентов в резком ухудшении отношений с Россией. По словам сербского лидера, двусторонние связи оставались напряженными на протяжении большей части XX века. Он напомнил о сложной исторической динамике отношений между Белградом и Москвой начиная с послереволюционного периода.

Также он отметил, что Сербия будет занимать свою собственную, независимую сторону в возможном конфликте между Россией и Европой. Белград будет стремиться к миру и не станет участвовать в боевых действиях, подчеркнул он.

