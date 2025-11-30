День матери
«Живете в мифах»: Вучич ответил на обвинения в ухудшении отношений с РФ

Президент Сербии Вучич опроверг ухудшение отношений с РФ из-за санкций Запада

Александр Вучич Александр Вучич Фото: IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press
Президент Сербии Александр Вучич отверг обвинения политических оппонентов в резком ухудшении отношений с Россией, заявив, что двусторонние связи оставались напряженными на протяжении большей части XX века. В интервью телеканалу TV Informer он напомнил о сложной исторической динамике отношений между Белградом и Москвой, начиная с послереволюционного периода.

Мне даже стыдно говорить невеждам, спрашиваю их: от Октябрьской революции 1917 года когда это у нас были хорошие отношения? <...> Не надо мне говорить об исторических отношениях, о которых ничего не знаете, живете во лжи и мифах — заявил Вучич, последовательно разбирая периоды советского и российского руководства.

Сербский лидер подчеркнул, что никогда не ставит в упрек современной России действия советского руководства, включая голосование за санкции против Сербии в ООН в 1992 году. Несмотря на исторические сложности, как отметил Вучич, он «всегда уважает российских друзей и соблюдает их интересы».

Ранее стало известно, что в Сербии приостановлена работа нефтеперерабатывающего завода компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), входящей в состав «Газпром нефти». Установки перешли на так называемую теплую циркуляцию. Это означает, что определенное количество сырья будет циркулировать через систему с целью поддержания ее работоспособности.

