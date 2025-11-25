Сербы остались без нефтепродуктов из-за санкций США

В Сербии приостановлена работа нефтеперерабатывающего завода компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), входящей в состав «Газпром нефти», сообщает портал N1. По его данным, установки перешли на так называемую теплую циркуляцию.

Это означает, что определенное количество сырья будет циркулировать через систему с целью поддержания ее работоспособности. Как пишет Danas, приостановка работы предприятия приведет к тому, что Сербии придется закупать нефтепродукты у соседей.

Прекращение работы НПЗ будет означать, что вместо 70–80% нефтепродуктов, которые этот завод поставлял на рынок, нам придется импортировать 100% нефтепродуктов из региона — Венгрии, Румынии, Болгарии, Северной Македонии, — сказано в материале.

Минфин США в январе 2025 года расширил санкционный перечень, включив в него «Газпром нефть» и сербскую компанию NIS. На фоне растущего давления и угроз для экономики вице-премьер и министр финансов Сербии Синиша Мали обратился к президенту Александру Вучичу с предложением проработать вариант национализации NIS.

В то же время правительство Сербии отказалось от передачи государству компании NIS. Оно призвало выделить дополнительные 50 дней на поиск покупателя. Вучич призвал американцев вернуть лицензию.