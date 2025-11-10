В Бурятии избавились от всего загрязненного грунта после ЧП с бензовозом

В Бурятии избавились от всего загрязненного грунта после ЧП с бензовозом

Специалисты собрали весь загрязненный грунт после опрокидывания бензовоза на севере Бурятии, заявили в ГУ МЧС России по республике. По информации ведомства, самосвал с собранными загрязненными материалами отправился на специализированную площадку ООО «Нефтепродукт» в Северобайкальске.

Завершены работы по обработке и сбору загрязненного грунта. Вывезен на специализированную площадку, — говорится в сообщении.

В Министерстве природных ресурсов и экологии Бурятии уточнили, что попадания нефтепродуктов в воду не произошло. Сейчас эксперты проводят отбор проб почвы для оценки состояния окружающей среды и соблюдения экологических требований.

Ранее сообщалось, что прицеп бензовоза Volvo с емкостью опрокинулся на автозаправочной станции «Роснефть» в поселке Нижнеангарск Северо-Байкальского района. ДТП произошло недалеко от Байкала. В самом прицепе находилось 9,3 тыс. литров бензина марки АИ-92.

До этого на побережье Анапы и Темрюкского района после шторма были обнаружены разливы мазута. Загрязнение зафиксировано на участке побережья протяженностью около трех километров, который расположен между Махлаевским спуском и мысом Железный Рог.