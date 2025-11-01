Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 ноября 2025 в 19:13

На пляжах Анапы заметили выбросы мазута

В Темрюкском районе Анапы обнаружили небольшие выбросы мазута после шторма

Казаки патрулируют запрещенные к посещению пляжные зоны в Анапе Казаки патрулируют запрещенные к посещению пляжные зоны в Анапе Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

После шторма на побережье Анапы и Темрюкского района были обнаружены незначительные разливы мазута, передает «Говорит Москва». Спасатели и добровольцы занимаются очисткой территории от нефтяных загрязнений.

Загрязнение зафиксировано на участке побережья протяженностью около 3 км, который расположен между Махлаевским спуском и мысом Железный Рог. В Анапе мазут оказался на участке между пляжем Малахит и селом Витязево. Волонтеры на Бугазской косе занимаются очисткой песка, просеивая его для удаления мелких частиц нефтепродуктов.

Ранее волонтеры штаба «Дельфины» сообщили о выбросах мазута на побережьях Краснодарского края и Севастополя. Специалисты предупредили, что масштаб катастрофы на Черном море еще не полностью осознан, так как мазут остается на дне и поднимается при южных ветрах. В Темрюкском районе и Севастополе продолжаются утечки, что приводит к новым выбросам.

Также в Анапе был возведен 20-километровый вал для защиты от выбросов мазута. На 10 км были установлены полипропиленовые сети для задержания мелких фракций. В работах были задействованы 35 единиц техники и специалисты МЧС России и «Кубань-СПАС».

Анапа
выбросы
мазут
нефтепродукты
