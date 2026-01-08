Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 16:56

В Кривом Роге зафиксирован выброс на коксохимическом заводе

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Выброс произошел на коксохимическом заводе в Кривом Роге Днепропетровской области на юго-востоке Украины, сообщает местное издание «Страна.ua» со ссылкой на очевидцев. По их словам, на территории Металлургического района также чувствуется едкий запах. Кроме того, в городе наблюдаются перебои с подачей электричества.

Ранее в Кривом Роге прозвучали мощные взрывы. По данным телеканала «Общественное», на юго-востоке Украины объявлена воздушная тревога.

Ранее мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что в городе сложилась чрезвычайная ситуация национального уровня. По его словам, все местные котельные обесточены уже второй день, ситуацию с водой постепенно стабилизируют.

По данным украинского телеканала «Прямой», в Днепре наблюдается полный блэкаут. В населенном пункте отключились свет, водоснабжение, отопление, мобильная связь и интернет. Также стало известно об остановке днепропетровского метрополитена. До этого появилась информация о взрыве в Днепре.

Украина
Днепропетровская область
Кривой Рог
выбросы
В Кривом Роге зафиксирован выброс на коксохимическом заводе
