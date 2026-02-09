«Мы не кроты»: жители Кривого Рога перекрыли улицы

Жители Кривого Рога перекрыли улицы из-за длительного отсутствия электроэнергии, передает украинское издание «Страна». Журналисты отметили, что некоторые принесли плакаты с надписями «Мы не кроты. Нужен свет» и «Свет людям».

В материале говорится, что в Кривом Роге уже проходили митинги подобного рода. Тогда люди также потребовали восстановить электроснабжение.

До этого жители Днепропетровска на Украине перекрыли дорогу. Таким образом они выражали протест против длительного отсутствия света.

Ранее выяснилось, что в Одессе горожане заблокировали движение автомобилей в знак протеста. Поводом для акции стало длительное отключение электричества в городе.

Тем временем министр энергетики Украины Денис Шмыгаль рассказал о масштабном аварийном отключении электричества на территории страны. По его словам, причина заключается в серьезных технических сбоях в работе национальной энергосистемы, а перебои зафиксированы в Черниговской, Житомирской, Киевской областях и в Киеве.