08 февраля 2026 в 23:47

Жители Днепропетровска перекрыли дорогу из-за отключения света

Фото: IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press
Жители Днепропетровска на Украине перекрыли дорогу, сообщило украинское издание «Страна.ua». Журналисты уточнили, что таким образом они выражают протест против длительного отсутствия света.

Жители жилмассива «Тополя» перекрыли дорогу из-за длительного отсутствия света, — сказано в материале.

Ранее выяснилось, что в Одессе горожане заблокировали движение автомобилей в знак протеста. Поводом для акции стало длительное отключение электричества в городе.

Тем временем министр энергетики Украины Денис Шмыгаль рассказал о масштабном аварийном отключении электричества на территории страны. По его словам, причина заключается в серьезных технических сбоях в работе национальной энергосистемы, а перебои зафиксированы в Черниговской, Житомирской, Киевской областях и в Киеве.

Кроме того, он заявил, что массовое отключение электричества на территории страны произошло из-за выхода из строя двух ключевых линий: мощностью 400 кВ между Румынией и Молдавией и 750 кВ, соединяющей западный регион с центром государства. По его словам, из-за аварии автоматически активировались специальные защитные механизмы.

Украина
Днепропетровск
электричество
протесты
