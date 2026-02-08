Жители Днепропетровска перекрыли дорогу из-за отключения света

Жители Днепропетровска на Украине перекрыли дорогу, сообщило украинское издание «Страна.ua». Журналисты уточнили, что таким образом они выражают протест против длительного отсутствия света.

Жители жилмассива «Тополя» перекрыли дорогу из-за длительного отсутствия света, — сказано в материале.

Ранее выяснилось, что в Одессе горожане заблокировали движение автомобилей в знак протеста. Поводом для акции стало длительное отключение электричества в городе.

Тем временем министр энергетики Украины Денис Шмыгаль рассказал о масштабном аварийном отключении электричества на территории страны. По его словам, причина заключается в серьезных технических сбоях в работе национальной энергосистемы, а перебои зафиксированы в Черниговской, Житомирской, Киевской областях и в Киеве.

Кроме того, он заявил, что массовое отключение электричества на территории страны произошло из-за выхода из строя двух ключевых линий: мощностью 400 кВ между Румынией и Молдавией и 750 кВ, соединяющей западный регион с центром государства. По его словам, из-за аварии автоматически активировались специальные защитные механизмы.