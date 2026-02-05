Зимняя Олимпиада — 2026
Взрыв прогремел на юго-востоке Украины

В Днепропетровске раздался взрыв

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В городе Днепропетровске на юго-востоке Украины прогремел взрыв, сообщило украинские издание «Общественное». Инцидент произошел на фоне сигнала воздушной тревоги в регионе.

Причины инцидента не уточняются. Сирены воздушной тревоги также звучат в Киеве, а также в Житомирской, Киевской, Ровненской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

Ранее, 3 февраля, над Киевом также прозвучал сигнал воздушной тревоги. В этот же момент в городе были слышны мощные взрывы. Другие подробности не приводились.

До этого взрывы прогремели в Одессе на фоне воздушной тревоги по всей области. Сирены впервые прозвучали в 01:36 мск. Другие подробности о произошедшем не уточнялись.

Прежде американский журналист Джейми Деттмер сообщил, что для Украины наступившая зима может стать периодом серьезных испытаний. Он отметил, что страна рискует оказаться в крайне затруднительном положении из-за непрекращающихся атак на энергетическую систему бывшей советской республики. На положение Киева влияет и нехватка финансовой помощи со стороны европейских партнеров.

