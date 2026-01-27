В украинском городе прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Одессе, сообщает украинский телеканал «Общественное» в Telegram-канале. Журналисты не раскрыли детали происшествия.

Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит по всей Одесской области. Сигнал впервые прозвучал в 01:36 мск.

Ранее на заседании совета обороны Черниговской области было принято решение о введении первой обязательной эвакуации для жителей 14 приграничных населенных пунктов. По инициативе ВСУ власти планируют в течение 30 дней принудительно вывезти население из четырех общин. Для реализации мер задействованы все экстренные службы.

Тем временем американский журналист Джейми Деттмер сообщил, что для Украины наступившая зима может стать периодом серьезных испытаний. Он отметил, что страна рискует оказаться в крайне затруднительном положении из-за непрекращающихся атак на энергетическую систему бывшей советской республики. На положение Киева влияет и нехватка финансовой помощи со стороны европейских партнеров.