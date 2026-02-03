Киев содрогнулся от мощных взрывов на фоне воздушной тревоги В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

Над Киевом прозвучал сигнал воздушной тревоги, сообщил телеканал «Общественное». В этот же момент в городе были слышны мощные взрывы. Другие подробности не приводятся.

В Киеве были слышны звуки взрывов, — сказано в сообщении.

Ранее взрывы прогремели в Одессе на фоне воздушной тревоги по всей области. Сирены впервые прозвучали в 01:36 по московскому времени. Другие подробности о произошедшем не уточнялись.

До этого американский журналист Джейми Деттмер сообщил, что для Украины наступившая зима может стать периодом серьезных испытаний. Он отметил, что страна рискует оказаться в крайне затруднительном положении из-за непрекращающихся атак на энергетическую систему бывшей советской республики. На положение Киева влияет и нехватка финансовой помощи со стороны европейских партнеров.

Кроме того, на заседании совета обороны Черниговской области было принято решение о введении первой обязательной эвакуации для жителей 14 приграничных населенных пунктов. По инициативе ВСУ власти планируют в течение 30 дней принудительно вывезти население из четырех общин. Для реализации мер задействованы все экстренные службы.