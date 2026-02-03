Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 04:00

Киев содрогнулся от мощных взрывов на фоне воздушной тревоги

В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Над Киевом прозвучал сигнал воздушной тревоги, сообщил телеканал «Общественное». В этот же момент в городе были слышны мощные взрывы. Другие подробности не приводятся.

В Киеве были слышны звуки взрывов, — сказано в сообщении.

Ранее взрывы прогремели в Одессе на фоне воздушной тревоги по всей области. Сирены впервые прозвучали в 01:36 по московскому времени. Другие подробности о произошедшем не уточнялись.

До этого американский журналист Джейми Деттмер сообщил, что для Украины наступившая зима может стать периодом серьезных испытаний. Он отметил, что страна рискует оказаться в крайне затруднительном положении из-за непрекращающихся атак на энергетическую систему бывшей советской республики. На положение Киева влияет и нехватка финансовой помощи со стороны европейских партнеров.

Кроме того, на заседании совета обороны Черниговской области было принято решение о введении первой обязательной эвакуации для жителей 14 приграничных населенных пунктов. По инициативе ВСУ власти планируют в течение 30 дней принудительно вывезти население из четырех общин. Для реализации мер задействованы все экстренные службы.

взрывы
Киев
сирены
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Убийство девятилетнего мальчика в Петербурге: детали трагедии, тело нашли
В Петербурге нашли тело убитого девятилетнего мальчика
Врач раскрыл, какие ограничения ждут после пересадки почки
Париж и Киев спелись в Африке: как они пытаются взорвать регион изнутри
Киев содрогнулся от мощных взрывов на фоне воздушной тревоги
На Харьковское направление передали новый дрон «Грузовичок»
Мошенники разработали новую схему обмана россиян с онлайн-занятиями
Эпштейн в 2018 году намеревался обновить визу в Россию
Назвата дата запуска первой сверхлегкой российской ракеты «Орбита»
Онколог раскрыла, может ли у здорового человека развиться рак
Онищенко раскрыл, когда в России закончится сезон гриппа и ОРВИ
«Власть развращает»: как остров Эпштейна стал пристанищем сатанистов
Автомобиль ТЦК на Украине протаранил машину при мобилизации
Один российский аэропорт временно ограничил прием и выпуск самолетов
Отравление детей угарным газом в детском саду Дагестана: что известно
Украинский министр оскорбил президента ФИФА из-за слов о России
Названы угнетающие нервную систему человека лаки, краски и грунтовки
Появились кадры с места поисков тела убитого мальчика в Петербурге
Постпреды Евросоюза готовят кредит Киеву на €90 млрд
Трамп заявил, что несговорчивость чревата для Ирана последствиями
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Семья и жизнь

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.