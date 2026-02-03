Жители Одессы перекрыли дорогу и начали протестовать

В Одессе жители перекрыли автомобильную дорогу в знак протеста, передает украинское издание «Страна». Причиной акции стало длительное отсутствие электричества в городе.

По сообщению источника, около 20 человек выстроились поперек четырехполосной магистрали на пешеходном переходе. Их действия привели к полной блокировке проезда для автотранспорта.

Ранее сообщалось, что массовые отключения электроэнергии в Киеве привели к резкому росту спроса на дрова и отопительные печи. Частные продавцы взвинтили цены в несколько раз, а объявления о продаже возглавляют топы на онлайн-платформах.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ввел режим чрезвычайной ситуации в энергетике. Отключения электроэнергии могут длиться более 16 часов в сутки. Проблемы усугубляются из-за политики киевских властей, которые перенаправляют электроэнергию с гражданских нужд на военные после ударов по энергоинфраструктуре.

Кроме того, пресс-служба украинского холдинга ДТЭК заявила, что на энергетическом объекте в Одессе зафиксированы колоссальные разрушения. По оценке специалистов, повреждения настолько масштабны, что восстановление оборудования займет продолжительное время.