«Тысячи мегаватт генерации»: Шмыгаль признал плачевное положение Украины

Украина с февраля 2022 года потеряла тысячи мегаватт генерирующих мощностей, заявил министр энергетики страны Денис Шмыгаль, выступая на правительственном часе в Верховной раде. По его словам, за указанный период повреждения получили все электростанции страны.

Выбито тысячи мегаватт генерации, — сказал он.

Точных цифр Шмыгаль не привел, однако, согласно сообщениям украинских и западных СМИ, из примерно 56 ГВт довоенных мощностей в стране осталось не более 15 ГВт. Для прохождения зимы требуется от 15 до 18 ГВт. Только Киеву необходимо около 2 ГВт электроэнергии, при этом снабжающие город ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в настоящее время не работают.

Ранее депутат Киевского городского совета Марина Порошенко заявила, что некоторые жилые дома Киева, в которых в ближайшее время не удастся восстановить подачу тепла и электроэнергии, могут быть расселены. По ее словам, часть зданий находится в критическом состоянии. В украинской столице четвертые сутки подряд продолжаются аварийные отключения электроэнергии, которые местные СМИ уже охарактеризовали как блэкаут.