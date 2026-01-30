Зимняя Олимпиада — 2026
Блэкаут в Киеве поднял спрос на дрова и печки

РИАН: в Киеве наблюдается ажиотажный спрос на дрова и печки-«буржуйки»

Блэкаут в Киеве Блэкаут в Киеве Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press
Массовые отключения электроэнергии в Киеве привели к резкому росту спроса на дрова и отопительные печи, выяснило РИА Новости. Частные продавцы взвинтили цены в несколько раз, а объявления о продаже возглавляют топы на онлайн-платформах.

При этом государственные магазины предлагают фиксированные цены. Однако там часто возникает дефицит товара.

У частников стоимость дров в среднем в два, а то и три раза выше, чем в государственных магазинах. Например, официальный портал «ДроваЕ» продает кубометр дуба или березы от 1198 гривен (2,1 тыс. рублей), в то время как частные продавцы просят от 2500 гривен (4,5 тыс. рублей). Высокий спрос подтверждается статистикой просмотров: популярные объявления набирают более 20 тыс. просмотров.

Аналогичная ситуация складывается и с рынком печей-«буржуек». Установка «под ключ» обходится в среднем в 4500 гривен (8 тыс. рублей), а соответствующие объявления также собирают тысячи просмотров.

Власти вынуждены реагировать на кризис. Так, мэр Киева Виталий Кличко трижды за январь призывал горожан выезжать за город к альтернативным источникам тепла.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 16 января ввел режим чрезвычайной ситуации в энергетике. Отключения электроэнергии могут длиться более 16 часов в сутки. Проблемы усугубляются из-за политики киевских властей, которые перенаправляют электроэнергию с гражданских нужд на военные после ударов по энергоинфраструктуре.

