На Украине произошло массовое аварийное отключение электричества

На территории Украины произошло масштабное аварийное отключение электроэнергии, сообщил украинский министр энергетики Денис Шмыгаль в Telegram-канале. По его словам, причиной инцидента стали серьезные технологические нарушения в национальной энергосистеме.

Сегодня в 10:42 (11:42 мск. — NEWS.ru) произошло технологическое нарушение с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и линии 750 кВ между западной и центральной частями Украины. Это привело к каскадному отключению в электроэнергетической сети Украины, — сообщил Шмыгаль в Telegram-канале.

Он добавил, что отключения зафиксированы в Черниговской, Житомирской, Киевской областях и в самой столице. Сейчас энергетики работают над восстановлением подачи электричества, заключил он.

Ранее Шмыгаль сообщил: Украина с февраля 2022 года потеряла тысячи мегаватт генерирующих мощностей. По его словам, за указанный период повреждения получили все электростанции страны.

До этого депутат Киевского городского совета Марина Порошенко заявила, что некоторые жилые дома Киева, в которых в ближайшее время не удастся восстановить подачу тепла и электроэнергии, могут быть расселены. По ее словам, часть зданий находится в критическом состоянии. В украинской столице четвертые сутки подряд продолжаются аварийные отключения электроэнергии, которые местные СМИ уже охарактеризовали как блэкаут.