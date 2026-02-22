Германии следует возобновить поставки энергоресурсов из России, заявила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель. Ее выступление на партийном мероприятии в федеральной земле Рейнланд-Пфальц транслировалось на YouTube-канале АдГ. По словам политика, ФРГ нуждается в реформах.
Германия должна вернуться к доступному и надежному энергоснабжению, чтобы быть конкурентоспособной на международном уровне. Это, конечно, включает в себя возвращение к атомной энергетике, и мы должны закупать энергоносители — нефть и природный газ — там, где это дешевле всего, а это Россия, — отметила Вайдель.
Берлин начал обходиться без поставок российских энергоресурсов в феврале 2022 года. ФРГ также не получает газ по «Северным потокам» — оба газопровода были повреждены при терактах в Балтийском море.
Ранее на встрече послов Евросоюза Греция и Мальта выступили против инициативы полностью запретить транспортировку российской нефти, включая страхование и фрахт танкеров, сочтя ее неоправданной. Дипломаты этих стран предупредили, что подобный шаг способен нанести урон европейскому судоходству и спровоцировать скачок цен на энергоресурсы.