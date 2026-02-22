В Европе призвали вернуться к надежному энергоснабжению за счет России Лидер АдГ призвала возобновить поставки дешевых энергоресурсов из России

Германии следует возобновить поставки энергоресурсов из России, заявила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель. Ее выступление на партийном мероприятии в федеральной земле Рейнланд-Пфальц транслировалось на YouTube-канале АдГ. По словам политика, ФРГ нуждается в реформах.

Германия должна вернуться к доступному и надежному энергоснабжению, чтобы быть конкурентоспособной на международном уровне. Это, конечно, включает в себя возвращение к атомной энергетике, и мы должны закупать энергоносители — нефть и природный газ — там, где это дешевле всего, а это Россия, — отметила Вайдель.

Берлин начал обходиться без поставок российских энергоресурсов в феврале 2022 года. ФРГ также не получает газ по «Северным потокам» — оба газопровода были повреждены при терактах в Балтийском море.

Ранее на встрече послов Евросоюза Греция и Мальта выступили против инициативы полностью запретить транспортировку российской нефти, включая страхование и фрахт танкеров, сочтя ее неоправданной. Дипломаты этих стран предупредили, что подобный шаг способен нанести урон европейскому судоходству и спровоцировать скачок цен на энергоресурсы.