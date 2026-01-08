В украинском городе объявили ЧС национального уровня Мэр Днепра описал обстановку в городе как ЧС национального уровня

Чрезвычайная ситуация национального уровня сложилась в Днепре на фоне обстрелов, заявил в своем Telegram-канале мэр города Борис Филатов. По его словам, все местные котельные обесточены уже второй день, ситуацию с водой постепенно стабилизируют.

Чисто технически ситуация в Днепре является одной из самых сложных. Это действительно чрезвычайная ситуация национального уровня, — подчеркнул Филатов.

По данным Минэнерго Украины, из-за атак в ночь на 8 января Днепропетровская и Запорожская области были почти полностью обесточены. Глава Днепропетровской военной администрации Иван Федоров в свою очередь признал, что это первый за последние годы тотальный блэкаут в регионе.

Ранее мощные взрывы прозвучали в городе Кривой Рог, в связи с чем там объявили воздушную тревогу. Вечером 6 января похожие сообщения поступали из Днепра. Как уточнили украинские СМИ, ситуация на юго-востоке страны вновь обострилась.

До этого стало известно, что город Славутич, расположенный в северной части Украины, уже несколько дней остается без электричества. Компания «Укрэнерго» проинформировала, что специалисты проводят в населенном пункте ремонтные мероприятия.