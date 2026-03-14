Почему не работает мобильный интернет сегодня, 14 марта: где сбои в России

Сегодня, 14 марта, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве и других регионах России. Что об этом известно, когда снимут ограничения?

Где в РФ не работает мобильный интернет 14 марта

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в субботу, 14 марта, жалобы на отключение мобильного интернета поступают из десятков российских регионов. Абоненты МТС, Т2, Yota, «МегаФона», «Билайна» и других операторов отмечают, что из-за падения скорости загрузки и нестабильного соединения не могут полноценно пользоваться онлайн-услугами, навигатором, каршерингом, поисковыми системами, мессенджерами и QR-кодами.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 14 марта поступило от пользователей «Билайна». Порядка 25% жалоб об отсутствии связи приходится на Москву, 20% — на Свердловскую область, 8% — на Новосибирскую область, 5% — на Татарстан и Ярославскую область, 3% — на Санкт-Петербург, Ставрополье, Башкирию, Саратовскую, Калининградскую и Челябинскую области, 2% — на Тюмень, Омскую, Самарскую, Ивановскую и Московскую области, 1% — на Нижегородскую область, Алтайский и Приморский край.

Почему не работает мобильный интернет 14 марта

Власти российских регионов предупреждали граждан, что отключение интернет-соединения или падение скорости с 4G до 2G может наблюдаться в период угрозы БПЛА.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отключения связи, которые фиксировали на протяжении прошлой недели в Москве и других регионах, необходимы для обеспечения безопасности граждан по мере использования Украиной «все более изощренных методов для атак».

«Информация на этот счет заблаговременно представлялась. <...> Связано это все, собственно, наверное, с главной необходимостью — обеспечением безопасности», — отметил он.

Ограничение интернета необходимо для противодействия беспилотникам, которыми управляют через сотовую сеть: отключение мобильной передачи данных помогает предотвратить управление дронами и передачу видеосигнала с них, пояснили в Министерстве цифрового развития Оренбургской области.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 14 марта дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 87 украинских беспилотников над российскими регионами.

Когда заработает мобильный интернет

В интересах безопасности граждан заблаговременное информирование о конкретных локациях и сроках действия ограничений на интернет-соединение не представляется возможным.

По словам Дмитрия Пескова, ограничения продлятся «настолько долго, насколько необходимы дополнительные меры для обеспечения безопасности граждан».

Как пользоваться интернетом во время ограничений

При отключении мобильного интернета россияне могут подключиться к бесплатным точкам доступа Wi-Fi. Также в период сбоев остаются доступными сайты из белого списка, на работу которых не влияют ограничения.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В него входят «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы «Мегамаркет», Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты «Почты России», Альфа-Банка, ВТБ, транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, Центробанка, операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», сервис поиска недвижимости «Домклик», охранная система «Цезарь Сателлит», онлайн-кинотеатр Okko, «Аэрофлот» и «Победа», «Россети», «Вкусно — и точка», «Деловые линии», «Детский мир», сервисы ФНС для налогоплательщиков и другие.

