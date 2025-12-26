Новый год — 2026
Врач рассказала, почему люди краснеют

Преподаватель медицины Мейер: люди краснеют из-за выброса в кровь адреналина

Приток крови к лицу происходит из-за выброса адреналина, заявила старший преподаватель анатомии и патологии в Колледже медицины и стоматологии Университета Джеймса Кука (Австралия) Аманда Мейер, сообщает Independent. По ее словам, бороться с этим невозможно, но с годами реакция становится менее выраженной.

Адреналин сужает кровеносные сосуды, но на лице происходит обратное — они расширяются, к коже притекает больше крови, и лицо кажется горящим, — уточнила она.

Ранее доктор медицинских наук Михаил Корякин заявил, что заболевания, дефицит витаминов, облучение и злоупотребление алкоголем могут стать причинами снижения тромбоцитов в крови. Он отметил, что в таком случае уменьшается их производство в костном мозге. По его словам, причинами также могут стать аутоиммунные заболевания.

До этого нутрициолог Евгений Батаев рассказал, что общий клинический анализ крови (ОАК) необходимо сдавать хотя бы раз в год. По его словам, сдавать ОАК рекомендуется даже в том случае, если нет никаких жалоб на здоровье.

