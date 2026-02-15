Зимняя Олимпиада — 2026
Стала известна судьба одного из пациентов с оспой обезьян

Одного из госпитализированных пациентов с оспой обезьян выписали из больницы

Один из пациентов, которому диагностировали оспу обезьян, выписался из Домодедовской больницы, сообщает пресс-служба медучреждения. Там уточнили, что еще два человека с таким же диагнозом остаются в инфекционном отделении, их состояние оценивается как удовлетворительное.

В инфекционном отделении Домодедовской больницы остаются два пациента с клиническими проявлениями и подверженным диагнозом оспа обезьян. Результаты мониторируются службой Роспотребнадзора. Состояние пациентов удовлетворительное. <...> Первый пациент, который был госпитализирован в начале февраля выписан с выздоровлением, — рассказали в медучреждении.

Ранее сообщалось, что два человека заболели оспой обезьян в Санкт-Петербурге. Оба пациента госпитализированы в городскую больницу в состоянии средней степени тяжести.

До этого доцент департамента фундаментальной медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета Галина Компанец подтвердила, что вакцина от натуральной оспы защищает от оспы обезьян. Она добавила, что случаи заболевания не вызывают опасений.

