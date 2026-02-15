В Петербурге выявлено два случая заражения оспой обезьян «112»: врачи выявили два случая заражения оспой обезьян в Петербурге

В Санкт-Петербурге зафиксировано два случая заболевания оспой обезьян, сообщил Telegram-канал «112». Оба пациента госпитализированы в городскую больницу в состоянии средней степени тяжести. Ранее сообщалось о трех заболевших в Москве, один из которых скрывал информацию о контактах с возможным источником инфекции.

Медики продолжают наблюдение за петербургскими пациентами и проводят необходимые противоэпидемические мероприятия. Текущая ситуация в Северной столице находится под контролем профильных ведомств.

Первого зараженного оспой обезьян госпитализировали 1 февраля. Пациент рассказал, что его поместили в отдельную палату. Алексей уточнил, что первые высыпания он принял за простуду и пытался лечить их кремом от герпеса.

До этого в Домодедовскую больницу госпитализировали 50-летнего мужчину с подозрением на оспу обезьян. Заболевший почувствовал ухудшение самочувствия около пяти дней назад и обратился к врачам с жалобами на высыпания на лице и повышение температуры тела до 39 градусов. Мужчина сообщил медикам, что ранее контактировал с одним из зараженных.