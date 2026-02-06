Зимняя Олимпиада — 2026
06 февраля 2026 в 13:48

Вирусолог рассказала, кого не затронет оспа обезьян

Вирусолог Компанец: вакцина дает иммунитет к оспе обезьян

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Люди с вакциной от натуральной оспы защищены от оспы обезьян, рассказала РИА Новости доцент департамента фундаментальной медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета Галина Компанец. Она отметила, что у такой категории граждан есть частичный иммунитет.

У части населения нашей страны и вообще мира была вакцинация против натуральной оспы. И частично антитела могут защищать от этого вируса оспы. Поэтому особой опасности я здесь не вижу, — рассказала Компанец.

Ранее сообщалось, что Африка остается эпицентром распространения оспы обезьян. При зарубежных поездках специалисты советуют избегать контакта с животными — носителями вируса — грызунами и приматами.

До этого вирусолог Мурад Шахмарданов рассказал, что на сегодняшний день России не грозит пандемия оспы обезьян. По его словам, в большинстве случаев инфекция передается при длительном и тесном контакте.

