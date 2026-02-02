В Роспотребнадзоре раскрыли, как не заболеть оспой обезьян

Африка остается эпицентром распространения оспы обезьян, сообщили в Роспотребнадзоре. При зарубежных поездках специалисты советуют избегать контакта с животными-носителями вируса — грызунами и приматами.

Эпицентром распространения заболевания остается Африка. За последние 12 месяцев по данным наблюдений зарегистрировано более 50,8 тыс. случаев, большинство — в Демократической Республике Конго, Уганде и Сьерра-Леоне, — говорится в сообщении.

Заражение возможно через поврежденные участки кожи инфицированного человека или предметы, загрязненные его биологическими жидкостями. Для профилактики важно строго соблюдать правила личной гигиены, уточнили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, специалисты советуют при общении с людьми, прибывшими из стран с зафиксированными случаями оспы обезьян и имеющими недомогание, использовать маску и регулярно мыть руки, чтобы снизить риск передачи инфекции.

Ранее стало известно, что в Домодедовскую больницу госпитализировали 50-летнего мужчину с подозрением на оспу обезьян. Пациент в состоянии средней степени тяжести доставлен из Одинцово.